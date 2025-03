Jornal argentino provoca e pede corintiano Ramón Díaz na seleção brasileira

O jornal hermano não perdeu a oportunidade de cutucar o Brasil:

Dorival é o segundo técnico que não resiste à Scaloneta [apelido da seleção comandada por Lionel Scaloni]. E se eles testarem 'Pelado' (Ramón) Díaz, campeão estadual com o Corinthians?

- escreveu o Olé na capa da edição impressa deste sábado (29).

A imagem da capa era de Dorival cabisbaixo, com o pedido "Coloca o Ramón" em destaque.

Ramón Díaz se tornou o primeiro treinador estrangeiro a ser campeão pelo Corinthians no século e o único sul-americano a levantar taças no Timão.

O último título alvinegro com um técnico estrangeiro foi em 1937, com o português Antônio Pereira, um dos fundadores do clube.

Veja a capa do 'Olé' com o 'pedido' com pitada de provocação à seleção brasileira: