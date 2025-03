Mágoa, polêmica e até curtida: Entenda a polêmica entre J. Jesus e Neymar

A declaração deixou Neymar "muito chateado". Após estreia pelo Santos, o atacante disse que mostrava nos treinamentos que estava em condições de jogar e que "precisava de jogo".

Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus. Nos treinamentos eu demonstrava que estava apto a jogar, igual aos atletas. Quando fazia coletivo, quem decidia era eu. Eu colocava um monte de minhoca na cabeça dele. Não gosto de falar sobre isso, de criar polêmica, mas é a realidade. Eu sabia que quando entrasse em campo, ia demonstrar uma coisa diferente. O campo fala e é o único lugar onde eu consigo me defender de todas as críticas, falas e do que pensam de mim. Neymar, à CazéTV

O atacante também se incomodou por não ter sido inscrito no Campeonato Saudita e acredita que acabou exposto no clube. Neymar ficou fora da lista devido ao limite de estrangeiros por clube na competição.

Apesar da polêmica, Jorge Jesus contou que mantém conversas com Neymar e acompanha seu desempenho no Santos. "Tenho falado sempre com ele depois dos jogos, estou feliz que ele esteja recuperando aquilo que era como jogador e também por estar no país dele, com as pessoas que gostam dele, então estou feliz por isso", afirmou o português em fevereiro.

O treinador disse a Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL, que "não tenho nenhum problema com Neymar". O comandante relatou ainda que aceitaria comandar a seleção brasileira.

Elogios de Jesus

Jorge Jesus exaltou o craque brasileiro mais de uma vez desde a saída rumo ao Santos. O português admitiu ainda uma frustração por não ter conseguido ajudar Neymar a deslanchar no futebol saudita.