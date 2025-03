Jogador invade entrevista de rival após vice no PR: 'fala que foi roubado'

Revoltado com a arbitragem, um jogador do Maringá invadiu a entrevista de um atleta do Operário após ficar com o vice do Campeonato Paranaense.

O que aconteceu

Júlio Rodrigues, do Maringá, invadiu a entrevista ao vivo de Jacy, do Operário. O jogador falava ao NSports após a conquista do título do Fantasma em pleno Germano Krüger (veja mais abaixo).