Hugo elogia Veiga após pênalti defendido: 'O mais difícil que estudei'

Hugo Souza foi herói do Corinthians na decisão do Campeonato Paulista de 2025, quando defendeu pênalti de Raphael Veiga contra o Palmeiras, no empate sem gols — o time Alvinegro havia vencido o jogo de ida por 1 a 0. O goleiro afirmou que o meia do rival foi o adversário mais difícil que estudou para defender as cobranças.

O que aconteceu

O goleiro da equipe do Parque São Jorge exaltou o meia do Palmeiras e afirmou que Veiga foi o atleta mais difícil de ser estudado. O paredão do Corinthians disse ainda que, independentemente do batedor, ele estaria preparado para buscar a defesa da penalidade.