Quem não faz, leva: Volpi fecha o gol e Grêmio vence Atlético na estreia

Quem não faz toma. A máxima do futebol, então, entrou em campo, e o Grêmio abriu 2 a 0 ainda antes do intervalo com direito a checagem do VAR e também um pouco de sorte.

Arezo abriu o placar aos 32 minutos. O atacante, que substituiu Braithwaite, machucado, aproveitou cochilo da defesa do Galo após cruzamento da esquerda e, sozinho na pequena área, mandou de cabeça. O assistente chegou a marcar impedimento, mas o gol foi validado após o VAR analisar o lance. O Galo chegou a pedir falta de Lucas Esteves em Natanael no lance de origem.

Edenílson deu uma de centroavante e ampliou aos 44. Villasanti tentou a enfiada de bola para Arezo e a zaga do Galo bateu cabeça na hora do corte. A sobra ficou viva na meia-lua e Edenilson chegou batendo reto, acertando o cantinho esquerdo de Everson.

No segundo tempo, Volpi voltou a fazer milagre, em chute à queima-roupa de Junior Santos, mas Rony, enfim, conseguiu superar o goleiro, aos 29min. Ele aproveitou cruzamento perfeito de Scarpa e finalizou de peixinho. O VAR chegou possível impedimento, mas validou o lance.

Com Scarpa inspirado, o Galo foi para cima do Grêmio, mas não buscou o empate. Apesar dos lances de perigo proporcionados especialmente por cruzamentos de Scarpa, o time da casa, na raça, conseguiu segurar o resultado.

O Grêmio agora volta a campo no próximo sábado (5) para visitar o Ceará, às 18h30 (de Brasília), no Castelão. Já o Galo joga no dia seguinte, domingo (6), às 16h, contra o São Paulo, em sua estreia no Mineirão. Os duelos são válidos pela segunda rodada do Brasileirão.