Flamengo e Inter ficam no empate em duelo tático entre Filipe Luís e Roger

O primeiro tempo foi todo do Internacional, com uma marcação encaixada e certeiro quando teve a oportunidade. Na etapa complementar, contudo, Filipe Luís soube aproveitar as lições deixadas pelo princípio de nó tático e reverteu a situação. O Flamengo foi muito superior e poderia ter virado.

Fica o fator positivo de dois treinadores em ascensão, em meio a escassez de brasileiros considerados aptos a assumir e deslanchar em times de grande expressão no futebol nacional.

Lances de destaque

0x1. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o Internacional iniciou boa trama pela esquerda, e a bola chegou nos pés de Bernabei. O lateral-esquerdo ciscou, abriu espaço e acertou excelente cruzamento, encontrando Bruno Henrique livre. Com tapa de qualidade, o meia abriu o placar. Festa colorada no Maracanã.

1x1. Aos nove minutos do segundo tempo, o Flamengo teve escanteio pela esquerda após boa jogada de Bruno Henrique. Pulgar cobrou, a zaga do Inter afastou parcialmente e a bola caiu nos pés de Michael. O chute do camisa 30 saiu mascado, mas encontrou Léo Pereira, que empurrou para o fundo das redes. Empate e explosão da torcida rubro-negra no Maracanã.

Ficha Técnica

Flamengo 1 x 1 Internacional

Campeonato Brasileiro - Primeira rodada

Data e horário: 29 de março de 2025, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Vitinho, Juninho e Alan Patrick (INT); De La Cruz e Pulgar (FLA)