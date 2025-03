Fernando se rende a Roger Machado: 'Poderia ser técnico na Europa'

Pilar do meio-campo do Internacional, o volante Fernando se rendeu ao técnico Roger Machado, ao qual vê com capacidade para treinar um clube europeu no futuro.

Fernando teve grandes passagens por clubes europeus, como Manchester City, Porto e Sevilla. Durante esses quase 15 anos no Velho Continente, foi treinado por nomes consagrados, entre eles Guardiola, Luís Castro, Pellegrini e André Villas Boas. Em entrevista ao UOL, o volante apontou características semelhantes de Roger a grandes técnicos do exterior.