Felipão, Luxa e Autuori: decisão estadual tem influência dos treinadores

O Campeonato Paranaense chega à sua grande final com um duelo inédito entre Maringá e Operário. Além da disputa entre as equipes, os holofotes também se voltam para os técnicos Jorge Castilho, do Maringá, e Bruno Pivetti, do Operário. Ambos são jovens, com trajetórias distintas, mas que compartilham a busca por um importante título para seus clubes.

Bruno Pivetti: do estudo à experiência internacional

Trajetória: Natural de Campinas, Pivetti, 41 anos, iniciou no futebol após um intercâmbio na Universidade do Porto, em Portugal. Passou por clubes como Audax, Athletico-PR (sub-20) e trabalhou como auxiliar de Fernando Diniz, Antonio Carlos Zago e Paulo Autuori antes de se firmar como treinador.