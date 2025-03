Cássio garante, Gabigol e Dudu brilham e Cruzeiro vence Mirassol na estreia

Como foi o jogo

Estreando o Campeonato Brasileiro de 2025, Cruzeiro e Mirassol fizeram um primeiro tempo animado no Mineirão. Os mandantes dominaram o início do jogo e construíram uma boa vantagem de dois gols antes da metade da etapa. Em lances parecidos, contando com William em assistências de cruzamento, Dudu abriu o placar e Gabigol aumentou. Depois, a equipe de Leonardo Jardim diminuiu o ritmo e a partida passou a ficar equilibrada. Já nos acréscimos, o Mirassol chegou ao gol com Lucas Ramon, logo após um pênalti perdido por Reinaldo.

Classificação e jogos Brasileirão

O Leão voltou mais atento para o segundo tempo e manteve o jogo indefinido até o fim. A Raposa teve uma boa chance com William aos 10 minutos, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora. Então, foi a vez do Mirassol atacar e explorar falhas na defesa adversária, deixando Cássio bastante incomodado. Clayson mandou uma para fora, e Edson Carioca forçou o goleiro a defender duas finalizações. O atacante insistiu até o fim e chegou perto do empate com um chute rasteiro, mas Fabrício Bruno bloqueou.

Lances de destaque

Cruzeiro sai na frente. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro trabalhou a bola pelo lado direito e inverteu para William cruzar pelo lado oposto. Dudu antecipou a marcação e completou para o gol com um toque de primeira.

Gabigol amplia. William avançou com liberdade pela esquerda e fez novo cruzamento na entrada da área. O camisa 9 da Raposa surgiu entre os zagueiros e desviou para a rede em uma clássica jogada de centroavante.