Após pedido, CBF deixa clubes do Super Mundial com 12ª rodada em aberto

A CBF divulgou ontem as datas e horários das rodadas dois a 12 da Série A do Brasileirão e deixou em aberto os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras antes da pausa para o Super Mundial. Os quatros disputarão a competição global.

A CBF deixou "em branco" as datas e horários das partidas do quarteto pela 12ª rodada, marcada para a véspera do Super Mundial de clubes. Os jogos estão marcados para o dia 12 de junho (quinta), enquanto o torneio da Fifa, sediado nos Estados Unidos, inicia apenas dois dias depois.

Botafogo, Fla, Flu e Palmeiras haviam pedido o adiamento de seus respectivos jogos. O quarteto enviou uma carta conjunta à CBF solicitando a alteração na tabela justamente por conta do Super Mundial.