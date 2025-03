Carrillo exalta corintianos e brinca sobre sequência de jogos: 'Preguiça'

Chegada e adaptação: Eu estou me sentindo bem. Eu também, no começo, não sabia se meu nível ia render aqui no clube. Eu sabia que contava com a confiança do treinador, mas isso não era tudo. Pouco a pouco foi dando tudo certo e hoje sinto que o grupo de jogadores mudou a mentalidade, o clube também. É um trabalho de grupo, de todo mundo, que vai dar certo e é um começo do que vem, vem coisa boa pela frente. Já curtimos e desfrutamos o título, agora é hora de focar no Brasileirão.

Má fase do time quando chegou: Quando eu cheguei eu sabia que o clube não estava em boa situação. Eu sabia que a pressão era muito grande, mas também eu tinha muita confiança em mim e zero responsabilidade no começo. Hoje, já tenho outra responsabilidade, sinto que eu cheguei sem pressão nenhuma, porque o clube já estava em uma pressão ruim, e eu sabia que pior não ia fazer. Por isso, acho que transmiti tranquilidade e confiança aos colegas e foi isso que ajudou a equipe e agora está dando tudo certo, graças a Deus.

Gramado sintético: Sobre gramado, beneficia quem está acostumado. Nós não estamos acostumados a jogar em campo sintético. Mas, quando se joga no Corinthians, não interessa. Tem que ganhar em campo sintético, terra ou natural. Não estamos nem aí.

Mais sobre adaptação: Me adaptei fácil, sou sul-americano, peruano. Morar aqui depois de morar na Arábia Saudita foi muito fácil, mais tranquilo. E tem muitos colegas que falam espanhol, eu também consigo falar português mais ou menos. Por isso foi fácil.