Real leva susto contra o Leganés, mas Mbappé garante vitória em jogo maluco

No entanto, o Leganés chegou ao gol de empate no minuto seguinte, com Diego García. Na reta final do 1º tempo, Dani Raba fez o gol da virada para os pepineros, e o Leganés foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

O Real Madrid deixou tudo igual no placar aos 2 minutos do 2º tempo, com Bellingham fazendo um gol em bate e rebate na área do Leganés. Com o gol de empate, os merengues cresceram de vez na partida, e Rodrygo e Vini Jr. entraram aos 17 minutos do 2º tempo, nos lugares de Arda Güler e Brahim Díaz.

O gol da vitória do Real Madrid veio novamente dos pés de Mbappé. O brasileiro Rodrygo sofreu falta perto da área, e o francês fez o gol da "revirada" batendo colocado no canto de Dmitrovic, fazendo o 3 a 2 para o Real.

Gols e destaques

Perdeu na cara! O primeiro lance claro de gol foi acontecer aos 25 minutos do 1º tempo. Brahim Díaz deu um passe em profundidade na área do Leganés e achou Mbappé livre, mas o francês bateu em cima do goleiro Dmitrovic.

1 x 0: Mbappé abriu o placar para o Real Madrid em cobrança de pênalti, aos 32 minutos da primeira etapa. Com muita frieza, o artilheiro dos merengues deu uma cavadinha no centro do gol.