Fortaleza começa a mil e precisa só de 20 minutos para vencer Fluminense

O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 neste sábado (29), na estreia da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, na capital cearense.

A partida foi marcada por um início avassalador do Fortaleza, que abriu o placar com Lucero aos 4 minutos de bola rolando, e ampliou com Tinga ainda no 1º tempo, aos 20.

Técnico do Fluminense, Mano Menezes chegou a fazer uma substituição tática logo aos 13 minutos, tirando Serna e colocando Lima. O jogador substituído saiu contrariado de campo, e Mano tentou se explicar com o atacante no banco de reservas dizendo "Eu errei, me desculpa".