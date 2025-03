Caixinha se empolga no Santos e tem 'déjà-vu' de goleada no Flamengo

O técnico Pedro Caixinha está empolgada com os treinamentos do Santos.

O que aconteceu

Caixinha entende que o Santos evoluiu muito durante o período livre para treinos no CT Rei Pelé.

Eliminado no dia 9 de março para o Corinthians na semifinal do Paulistão, o Peixe teve três semanas de preparação antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, domingo, em São Januário.