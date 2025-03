Veiga deixa futuro em aberto no Palmeiras após falha na final e fase ruim

Raphael Veiga, o vilão do Palmeiras no vice do Paulistão, não garantiu sua permanência no clube após a derrota na decisão para o Corinthians.

O que ele disse

Me sinto muito bem [aqui]. Sou de São Paulo, minha família é daqui. Sou muito feliz no Palmeiras. Tive outras oportunidades para sair em outros anos e não deu certo. Hoje eu estou muito feliz aqui. Não sei o que vai acontecer. Quero continuar ganhando títulos, tem outras coisas para conquistar aqui ainda, quero sempre ajudar o Palmeiras. Eu não sei, minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer. Raphael Veiga, em entrevista na zona mista da Neo Química Arena após o jogo

Veiga perdeu um pênalti no jogo decisivo do Dérbi e afundou na fase ruim. O meia já tinha sido alvo de críticas do técnico Abel Ferreira na última coletiva de imprensa e falhou contra o Corinthians. Ele até foi sacado do time nos minutos finais após nova atuação ruim.