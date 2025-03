Ramón vira técnico argentino com mais títulos na história após o Paulistão

Ramón Díaz passou a ser o técnico argentino com mais títulos na história após a conquista do Paulistão com o Corinthians.

O que aconteceu

O treinador argentino chegou a 17 títulos conquistados na carreira. Em segundo colocado, Helenio Herrera, ex-Barcelona e Inter de Milão, possui 16 taças. Carlos Bianchi, por Vélez e Boca Juniors, e Marcelo Gallardo, por Nacional e River Plate, aparecem na terceira posição empatados na lista, com 15.

O treinador se derreteu pela equipe alvinegra e relatou que sem os jogadores não teria conquistado o torneio. Ramón completou ainda que há objetivos pela frente a serem alcançados.