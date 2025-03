Seleção do Paulistão tem Corinthians dominante e Neymar de fora; veja time

A lista contou apenas com jogadores dos quatro principais times do estado: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos.

Classificação e jogos Paulista

Neymar foi candidato entre os meio-campistas, mas ficou de fora. O astro do Santos compareceu à festa e recebeu o prêmio de gol mais bonito pelo gol olímpico anotado contra a Inter de Limeira.

Memphis Depay foi outra estrela que ficou de fora da seleção. Assim como Neymar, o holandês foi premiado: levou o troféu de drible mais bonito por um elástico no jogo contra o Palmeiras na primeira fase.

Estrangeiros dividiram o protagonismo com os brasileiros. A lista dos 11 melhores jogadores somada ao melhor técnico teve, ao todo, cinco gringos.

Os melhores do campeonato de cada posição foram escolhidos em votação que contou com votos de técnicos e capitães dos times participantes do Paulistão, além de um comitê técnico da organização do Paulistão.

Veja os outros prêmios

Craque: Yuri Alberto (Corinthians)

Craque da galera: Yuri Alberto (Corinthians)

Gol mais bonito: Neymar (Santos)

Artilheiro: Guilherme (Santos)

Drible mais bonito: Memphis (Corinthians)

Revelação: Vinicinho (Bragantino)

Craque do interior: Carlão (Noroeste)

Prêmio Djalma Santos Fair Play: Mirassol