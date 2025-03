Romero diz que Brasil é o país com mais racismo e cita discriminação diária

Ángel Romero, atacante do Corinthians, afirmou que o Brasil "é o país com mais racismo" ao comentar sobre os ataques racistas sofridos por jogadores brasileiros ao redor do mundo, inclusive no Paraguai, o seu país.

Aqui [Brasil] é o país com mais racismo. Sempre digo isso, comento isso aqui. Creio que o Brasil tem que consertar primeiro as coisas internamente. Obviamente, eles se preocupam mais com o que acontece fora, Paraguai, Espanha, em todos os lados. Claro que não é bom sofrer esse tipo de discriminação, de racismo, mas aqui, internamente, os brasileiros são muito racistas também entre eles. Creio que primeiro eles têm que arrumar o problema que têm internamente e depois ver o que acontece fora. Romero, à Rádio ABC Cardinal

O camisa 11 do Corinthians afirmou que lida com discriminação em solo brasileiro. Segundo ele, os ataques preconceituosos acontecem diariamente.