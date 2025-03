'Recuperar a pessoa, não só o jogador', diz Fabinho sobre Hugo Souza

Ex-atleta de grandes clubes brasileiros, Fabinho falou sobre como sua experiência contribuiu para a função atual de dirigente e destacou a importância de proporcionar segundas chances a atletas que vivem momentos de baixa na carreira — como Hugo ao chegar no Corinthians.

Me emociona a questão do Hugo não só por ser um jogador tão importante como ele está se tornando, ele chegou no momento difícil nosso como clube, perdendo o Cássio, a situação toda do Carlos Miguel, com a gente precisando de um goleiro que desse uma resposta rápida à necessidade que nós tínhamos, e o Hugo conseguiu preencher.

O que me emociona e me deixa entusiasmado é para aquilo que eu me proponho no futebol: por ser um ex-atleta, eu venho para essa função por algumas convicções que eu sempre tive, que muitos atletas às vezes precisam de uma oportunidade a mais.

Se Hugo, Memphis Depay e Yuri Alberto foram protagonistas em campo do título, Fabinho Soldado é visto nos bastidores do Corinthians como peça fundamental na reconstrução do plantel no ano passado.

Ele chegou no início da temporada, controlou o ambiente do CT do clube e viabilizou contratações importantes como Memphis, Carillo e o próprio Hugo, que repaginaram o Timão.

