Ramón celebra parceria de 12 títulos em 12 anos com filho: 'Grande futuro'

Ramón e Emiliano assumiram o Corinthians em momento delicado. O clube estava no Z4 do Brasileirão em julho do ano passado, mas apesar da oscilação no começo do trabalho da dupla argentina, engrenou, se livrou da queda e manteve o nível em 2025.

Classificação e jogos Paulista

A dupla viu a pressão voltar com a queda na Pré-Libertadores. Emiliano admitiu que os dois não se veem queridos e destacou que restava apenas trabalhar para colocar o nome na história do Corinthians.

Nunca nos sentimos respeitados ou queridos. Sabemos que a nível de estrutura e do grupo, nos respeitam e nos querem. Fabinho, o grupo. (Corinthians) Tem um ambiente muito bom. Jesus não convenceu todo mundo. Maradona e Messi não convenceram todo mundo. Nós já nos demos por vencidos. Sabemos que não vamos ser aceitos nunca, o que nos resta é trabalhar e deixar nosso nome marcado na história do Corinthians. Emiliano Díaz, em entrevista coletiva após Palmeiras 0 x 1 Corinthians

Os nomes, agora, estão na galeria de campeões. O primeiro título no comando do Corinthians tem um gosto mais especial porque foi conquistado sobre o maior rival.

A taça também tira um grito entalado na garganta do torcedor. O Corinthians vivia um jejum de seis anos sem títulos — o último havia sido o do Paulistão de 2019, contra o São Paulo.

Ramón e Emiliano viram o plano dar certo no Paulistão. Os argentinos rodaram o elenco do Corinthians durante os jogos, evitaram desgastar suas principais estrelas e, mesmo assim, conseguiram bons resultados. O Alvinegro fez a melhor campanha geral da competição e venceu jogos grandes, contra Palmeiras e Santos, por exemplo.