PVC: FPF avalia que lance de Félix Torres e Vitor Roque não era para cartão

A Federação Paulista de Futebol avalia que o árbitro Matheus Candançan acertou em não dar o segundo cartão amarelo para Félix Torres no pênalti sobre Vitor Roque na decisão do Paulistão, informou o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.

Na avaliação da entidade, o árbitro seguiu a nova recomendação da Fifa para faltas que resultem em penalidade máxima.