Paulinho avança em recuperação e enfim pode fazer estreia no Palmeiras

Paulinho espera por estreia no Palmeiras. O atacante chegou do Atlético-MG neste ano, mas vem se recuperando de uma cirurgia feita na perna direita após uma fratura por estresse. A última partida dele foi a final da Libertadores pelo Galo, em 30 de novembro do ano passado.

O atacante chegou em uma janela marcada pelos reforços para o setor ofensivo. Paulinho foi o segundo nome anunciado pelo Palmeiras para o ataque. Além dele, chegaram Vitor Roque e Facundo Torres.

Paulinho custou cerca de 18 milhões de euros (quase R$ 114 milhões à época). Além do dinheiro, o Palmeiras também envolveu os volantes Gabriel Menino e Patrick no negócio.

Palmeiras estreia no Brasileirão

O Palmeiras fará sua estreia no Brasileirão no próximo domingo. Em casa, o Verdão encara o Botafogo, às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da competição.

A partida marca o reencontro com a torcida após o vice no Paulistão. O Palmeiras perdeu o jogo de ida para o Corinthians por 1 a 0, no Allianz Parque, e ficou no 0 a 0, na Neo Química Arena.