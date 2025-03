Desabafo, 'acreditem' e vice na ida: o que Palmeiras falou após Dérbi

O Palmeiras se despediu do Campeonato Paulista frustrado e com pedido para a torcida. Raphael Veiga lamentou o pênalti perdido no empate com o Corinthians, já o técnico Abel Ferreira apontou o jogo da ida — com vitória Alvinegra por 1 a 0, no Allianz Parque — como "responsável" pelo vice-campeonato.

O que eles falaram

Desde pequeno aprendi a não gostar do Corinthians e eu, mais do que ninguém queria ganhar esse jogo, fazer o gol e ser campeão. Repito: dar mérito ao Hugo, que é um grande goleiro e pegou o pênalti. Raphael Veiga