Palmeiras: Leila defende Abel e diz que não há promessa para saída de Veiga

A derrota na final do Campeonato Paulista não interfere nos planos do Palmeiras de seguir com Abel Ferreira no comando técnico da equipe, afirmou Leila Pereira em entrevista ao UOL antes da entrega do Prêmio Melhores do Paulistão 2025.

A presidente do clube defendeu o trabalho do treinador português e afirmou que qualquer tipo de cobrança será feita internamente.