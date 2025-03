Lavieri: Palmeiras deve muito futebol, hoje é mais imaginário que real

Segundo o colunista, o Palmeiras de 2025 ainda é uma ideia e precisa evoluir para brigar pelos principais títulos da temporada.

O Palmeiras não consegue uma regularidade, não consegue uma marca, não tem ainda um jeito que você olha e fala: esse é o Palmeiras do Abel de 2025.

O Palmeiras está devendo bastante. É um Palmeiras muito mais imaginário do que real.

Danilo Lavieri

