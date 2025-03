Memphis desequilibra, provoca e justifica bônus milionário no Corinthians

Em 66 dias de atividade, o jogador chegou a um jogo a cada 3,8 dias — ou quatro dias arredondando para cima. A média é inédita em toda a carreira de Memphis, que sempre esteve acostumado com uma partida por semana.

Ele vem sofrendo críticas e coisas que não merece, porque o torcedor do Corinthians tem que saber que ele está fazendo um esforço sobre-humano para jogar. É o primeiro ano dele na América do Sul, em Copa Libertadores, em viagens de oito horas, que ele não está acostumado. Ele está acostumado a fazer uma pré-temporada de um mês, jogar Champions em três horas. O cara está fazendo com muita humildade e coragem. É muito importante para nós. Foi importante este triunfo para ele, porque ele é muito importante tanto dentro quanto fora do campo, porque tem humildade.

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, em coletiva após eliminação da Libertadores

Memphis Depay tem média de um jogo a cada quase quatro dias pelo Corinthians em 2025 Imagem: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Números de gala e bônus justificado

Memphis é o atleta do Corinthians com mais participações em gols neste ano, 20 no total. Inclusive, o número acionou outro gatilho do contrato, liberando uma luva de R$ 1.575.201,00.

Agora, com os principais números do holandês concentrados no Paulistão, o jogador 'justifica' o bônus que receberá pela taça: R$ 4.725.603,00. A bonificação diz respeito apenas ao contrato e não tem relação com o famoso "bicho", que é pago pelos times aos atletas como reconhecimento por conquistas.