Maior jornal da Holanda destaca 'brincadeira infantil' de Memphis em final

O jornal holandês também destacou outros dribles de Memphis na partida. "A manobra de Memphis na bandeirinha não foi a primeira. O holandês fez Micael, zagueiro do Palmeiras, de bobo ao jogar a bola entre suas pernas. Mas isso também não foi muito funcional, já que a bola saiu pela linha de fundo", disse o De Telegraaf.

Os jogadores do Palmeiras ficaram irritados com o drible de Memphis e partiram para a briga, que contou com os reservas de ambas as equipes.

Depay takes the piss at the corner flag & a huge fight breaks out, 2 red cards were given! 🔥 pic.twitter.com/tegEqgVKrf -- Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) March 28, 2025

Na confusão, o venezuelano José Martínez, do Corinthians, deu um tapa no rosto de Marcelo Lomba, goleiro reserva do Verdão, que revidou com um chute. Os dois foram expulsos.

A provocação de Memphis não é inédita. Em 2023, o meia Soteldo, na época no Santos, pisou na bola e provocou uma confusão na vitória por 4 a 1 contra o Vasco, em partida do Campeonato Brasileiro. O Santos terminou o Brasileirão daquele ano rebaixado e Soteldo foi transferido para o Grêmio.