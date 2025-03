Premonição e torcida pelo Palmeiras: o que o Corinthians falou após título

O Corinthians é campeão do Paulistão 2025, e o clima de festa tomou conta das falas dos jogadores e comissão técnica. Yuri Alberto lembrou a "premonição" após jogo contra o Grêmio em 2024, e Romero revelou que torceu para o Palmeiras ser o adversário alvinegro na final estadual.

O que eles falaram

Dei um abraço no Memphis, no Garro ali [no final do jogo]. Como eu comentei no ano passado, após o jogo do Grêmio, que a gente conquistaria grandes coisas aqui, e graças a Deus a gente pôde conquistar. Que seja o primeiro de muitos. Agora estou pensando no segundo [título]. Isso aqui foi só uma grande apresentação do que a gente tem durante o nosso grande ano. Yuri Alberto