Raphael Veiga bateu pênalti no 'canto de segurança' de Hugo Souza; entenda

Raphael Veiga teve a principal chance do Palmeiras contra o Corinthians, mas mandou a bola no "canto de segurança" do goleiro Hugo Souza. O arqueiro alvinegro garantiu o 0 a 0 na Neo Química Arena e chegou à sétima penalidade defendida pelo time de Parque São Jorge.

O que aconteceu

Hugo Souza pegou quatro pênaltis cobrados no seu canto direito, local escolhido pelo meio-campista do Palmeiras. O levantamento considera tanto defesas em disputa de penalidades quanto em cobranças no tempo regulamentar.

Estêvão também bateu à direita de Hugo em jogo pela fase de grupos do Estadual, e o arqueiro levou a melhor. Na ocasião, Hugo Souza garantiu o empate por 1 a 1 no Allianz Parque, em clássico pela sétima rodada.