Meia da base usado por Abel passa por cirurgia após 3ª lesão no joelho

Figueiredo estreou pelo profissional do Palmeiras nesta temporada. Ele integrou o elenco alviverde na disputa do Campeonato Paulista e foi utilizado pelo técnico Abel Ferreira no empate em 1 a 1 com o Corinthians, pela fase de grupos.

Ao todo, ele foi relacionado para dez jogos do Paulistão, mas ficou no banco de reservas em nove deles.

Além disso, o meio-campista disputou quatro jogos pela Libertadores sub-20 e um pela Copinha. Figueiredo não marcou na temporada, mas tem uma assistência.