Fla busca dois reforços e avança em renovações; Andreas esteve no radar

O meia não tem sido presença tão constante nas partidas. Além das convocações para a seleção uruguaia, há ainda a questão física. Ele está, por exemplo, fora da estreia do Brasileiro devido a uma lesão na coxa direita.

Outra posição que o clube olha é a de um camisa 5. A diretoria conversa com Jorginho, do Arsenal, da Inglaterra, que pode ocupar a função. As tratativas tiveram novos passos, como publicado por Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL.

O Flamengo também tem duas negociações para renovações. O lateral-direito Varela e o volante Gerson têm conversas que são consideradas avançadas para um desfecho feliz.

O uruguaio tem vínculo até o fim do ano, e Gerson até 2027. Recentemente, Marcão, pai e empresário de Gerson, cobrou valorização em entrevista ao canal "Pod do Marcão" no YouTube.

As conversas estão bem encaminhadas. Não gosto de ficar discutindo, vocês sabem. Meu negócio é resolver, uma solução boa para os dois lados. Houve a proposta de renovação de contrato, se não me engano, um ou dois dias antes da final contra o Fluminense. Depois, viajei, fui para a seleção. Vamos retomar as conversas agora e está tudo caminhando para dar certo Gerson, durante festa de premiação do Carioca