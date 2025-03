Fla: 100 dias de Bap têm mudança hierárquica, revisão do estádio e polêmica

O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam dele. Se render, rendeu. Se não, vai se comprar outro. Precisamos cuidar do ponto de vista médico, emocional. Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem em um lugar e depois rendem muito no outro? Há profissionais competentes para ajudar nisso e é algo que vamos tentar montar aqui também José Boto, diretor de futebol, na primeira entrevista coletiva

José Boto e Bap no Ninho do Urubu, CT do Flamengo Imagem: Marcelo Cortes/CRF

Atualmente, no futebol, Boto se tornou o homem de confiança do mandatário rubro-negro, e a ligação é direta com a cúpula. No caso dos Esportes Olímpicos, o escolhido foi Marcus Vinicius Freire, que teve passagens por Fluminense e Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A grande vantagem do Flamengo hoje é que não tem mais vice-presidentes voluntários. Os 12 que fizeram parte da chapa do Bap montaram um conselho, que se reúne uma vez no mês, mas não mandam nas suas verticais. Meu recorte desportivo é diretamente com o presidente Marcus Vinicius, durante participação na CBC & Clubes Expo

Bap tomou posse no dia 18 de dezembro, oportunidade em que anunciou 14 vice-presidentes, que se transformaram em membros do conselho diretor.

Acordo com família de vítima do Ninho

O Flamengo chegou a um acordo com os familiares de Christian Esmério, um dos 10 jovens que morreram no incêndio que aconteceu no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019. Os familiares do goleiro eram os únicos que ainda não haviam chegado a um consenso com a diretoria anterior, e uma ação corria na Justiça.