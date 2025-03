Fabinho justifica bônus de Memphis: 'Tudo isso é bem entendido na equipe'

Segundo o executivo do Corinthians, para trazer um jogador do peso de Memphis ao Brasil foi preciso saber convencer o holandês, que ganhou a camisa 10 em cláusula contratual, por exemplo.

Apesar das regalias no contrato de Memphis, Fabinho destacou que o jogador é humildade no dia a dia do Timão, o que facilita a gestão do ambiente no clube.

As minhas conversas com os atletas são sempre muito claras. Nesse caso específico do Memphis, a todo momento desde a chegada dele, a forma que esse atleta veio para o Corinthians, com 30 anos, e o momento que o clube estava, a oportunidade que surgiu desse atleta vir para o Brasil, é algo que às vezes você precisa ter algumas habilidades para fazer com que dê certo.

O Memphis chega aqui com muita humildade. O Memphis é uma estrela, é um jogador internacional conhecido, mas ele vem pra cá sem nenhuma vaidade, ele vem pra cá se doando ao máximo com os companheiros, e isso sim fez diferença.

Fabinho Soldado

