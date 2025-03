Emiliano: Corinthians estava na Disney até baque que retomou sangue no olho

Emiliano Díaz, auxiliar do Corinthians, admitiu que o elenco não estava com os pés no chão e "na Disney" até o baque da derrota para o Barcelona-EQU por 3 a 0, na ida da Pré-Libertadores. A eliminação no torneio continental fez o "sangue no olho" voltar para a conquista do Paulistão, que veio nesta quinta-feira.

Sempre acreditamos internamente. Chegamos a duas semis no ano passado no meio de um momento complicado no Brasileirão e ainda assim chegamos. Dava para acreditar mais. O que aconteceu com o Barcelona foi uma coisa muito forte para nós. Entendemos que vínhamos de nove jogos bons. O Corinthians estava na Disney e isso não é a realidade. Depois da pancada, colocamos o Corinthians de volta com os pés no chão. Depois do Barcelona, o grupo começou a sentir outra coisa no CT, a harmonia, o sangue no olho que tivemos lá atrás, quando estávamos no Z4.