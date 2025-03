Ednaldo agradece Dorival e não dá prazo para definir substituto na seleção

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, comunicou a demissão do técnico Dorival Júnior na tarde desta sexta-feira. O mandatário agradeceu ao treinador pelos serviços prestados.

Reunimos com Dorival Júnior e também com Rodrigo Caetano. A CBF nesse momento anuncia que encerrou o ciclo do Dorival Júnior. A gente agradece muito pelo trabalho que desempenhou à frente da seleção brasileira. A gente deseja todo sucesso nos novos desafios da carreira. Ednaldo Rodrigues

O presidente da CBF não deu prazo para a definição do substituto. Ednaldo afirmou que nenhum nome passou por ele até esta sexta.