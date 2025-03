Paulistão premia Neymar por gol, Memphis pelo melhor drible e Yuri craque

Neymar, camisa 10 do Santos, venceu com melhor gol. O atleta do Peixe marcou golaço olímpico sobre a Inter de Limeira.

Já o atacante Carlão levou a premiação de destaque do interior paulista. O jogador do Noroeste foi nomeado pela entidade como craque das equipes fora da capital. Além dele, Daniel Amorim (Velo Clube), Fabrício Daniel (São Bernardo), Jean Dias (Ponte Preta) e Lucas Evangelista (RB Bragantino) foram os indicados.

Jogador do RB Bragantino, Vinicinho levou o título de revelação do torneio. Os outros atletas indicados a "jovem surpresa" foram Alexandre de Jesus (Botafogo-SP), Gabriel Bontempo (Santos) e João Marcelo (Guarani).

Todos os vencedores

Yuri Alberto - Craque do Paulistão

Carlão - Craque do interior