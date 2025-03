Corinthians: Yuri disse que só sairia após ser campeão; agora, quer mais

Em 2024, o jogador demorou para engatar, chegou a ser chamado de "burro" pelo técnico Mano Menezes, que teve passagem conturbada pelo clube, e foi alvo de memes por gols perdidos.

A "virada de chave" aconteceu com Ramón Díaz, que motivou uma retomada impressionante do centroavante. Dupla de ataque de Memphis Depay, Yuri encerrou o ano com 57 jogos, 31 gols e sete assistências, além de ser o artilheiro do Brasil no ano.

Por fim, Yuri foi coroado com um título, mas entende que ainda pode dar mais alegrias à torcida corintiana.