CBF não garante novo treinador na Data Fifa de junho, diz diretor

Rodrigo Caetano, diretor esportivo da seleção brasileira, falou sobre não ter garantia da equipe nacional ter um novo treinador até a próxima Data Fifa, em junho.

O que aconteceu

O dirigente reforçou que a CBF não buscou outros treinadores até a demissão de Dorival Junior hoje. Rodrigo Caetano ainda pregou olhar para o futuro e admitiu tristeza pela situação e descontinuidade no trabalho.