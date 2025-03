'Me davam como acabado', diz Carrillo sobre críticas antes do Corinthians

André Carrillo foi fundamental na campanha do título paulista do Corinthians sobre o Palmeiras neste ano. O meio-campista chegou ao Timão no ano passado, já aos 33 anos, enquanto convivia com críticas no Peru, seu país, por ser convocado para a seleção mesmo jogando muito tempo na Arábia Saudita.

O meio-campista celebrou a volta por cima ao comparecer ao evento de premiação do Campeonato Paulista na noite desta sexta-feira.