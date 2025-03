Caixinha usou trio MSN para definir como Neymar jogaria no Santos

O foco agora é liberar Neymar para jogar apenas quando ele estiver 100%. Ele não estará à disposição contra o Vasco, no domingo, e é dúvida para o duelo diante do Bahia, no dia 5 ou 6 de abril.

Parado por mais de um ano por causa de cirurgia no joelho, Neymar jogou sete partidas consecutivas e sentiu uma sobrecarga. Nos bastidores, Santos e estafe do astro admitem que tinham que ter segurado essa "euforia" do craque, diminuindo o tempo em campo para evitar problemas musculares.