Meia vê seleção virar reflexo do que vive há mais de um ano no São Paulo

O meio-campista Damián Bobadilla passa na seleção paraguaia por uma situação parecida com a que enfrenta no São Paulo: ele recebe oportunidades, mas oscila e não tem vaga cativa no time titular.

Nem lá, nem cá

Bobadilla jogou só 45 minutos nos dois compromissos do Paraguai em março. Ele foi escalado como titular no primeiro duelo, contra o Chile, mas foi substituído no intervalo, não estando em campo quando sua equipe marcou o gol da vitória por 1 a 0. No jogo seguinte, não foi utilizado no empate por 2 a 2 com a Colômbia.

Representando seu país, o meia vem sendo titular jogo sim, jogo não, há três Datas Fifa. Em novembro de 2024, ele começou jogando contra a Argentina e depois nem saiu do banco contra a Bolívia. Um mês antes, esteve no onze inicial contra o Equador e, na sequência, foi utilizado apenas na reta final contra a Venezuela. Já em setembro passado, Bobadilla foi titular tanto no jogo contra o Uruguai quanto contra o Brasil.