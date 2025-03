Augusto Melo defende bônus para Memphis: 'Espero pagar muito mais'

A gente paga um salário mínimo para o Memphis, de acordo com nossa realidade, e o resto é por performance. Com um percentual mínimo de salário, e ele está performando. Fico feliz, espero pagar muito mais. Está tudo certo, dentro do nosso controle Augusto Melo, presidente do Corinthians, no programa Jogo Aberto

O Corinthians receberá R$ 5 milhões pelo título do Campeonato Paulista, e o contrato do holandês prevê um bônus de mais de R$ 4,7 milhões (cerca de 94,5% do valor da premiação). Quanto ao salário base no clube, considerado "baixo" por Augusto Melo, o UOL apurou que Memphis receberia cerca de R$ 3 milhões mensais, fora os bônus.

Augusto Melo credita as especulações sobre os ganhos de Memphis a um "grupo do mal" dentro do Corinthians. "É um grupo do mal que espalha informações e deturpa as situações pro torcedor entender outra coisa", justificou o presidente do Corinthians.

Tudo que a gente imaginava tem sido conquistado. Fazer um contrato deste tipo é melhor do que eu chegar e falar 'Você vai ganhar tanto'. Se ele chega aqui e não joga, não performa, eu seria obrigado a ficar pagando pelo resto da vida. Então é muita maldade o que dizem por aí Augusto Melo

O presidente do Corinthians ainda aproveitou para falar sobre a provocação de Memphis no final do clássico, quando o jogador subiu na bola próximo à bandeirinha de escanteio. "Não foi nada. Ele subiu só para dar uma olhadinha só", brincou Augusto Melo. O "drible" do jogador foi destaque até em jornal da Holanda, que classificou a atitude como uma "brincadeira infantil".

O que mais Augusto disse

'Política nojenta'. Augusto Melo aproveitou a oportunidade para detonar a antiga gestão do Corinthians e a política interna do clube. "A política do Corinthians era muito nojenta, muito suja, algumas pessoas lá dentro são pessoas que não querem ver o sucesso do Corinthians".