Abel dá coletiva de 3min, parabeniza Corinthians e valoriza Palmeiras

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira falou por exatamente 3min26s na coletiva de imprensa, após vice do Paulistão para o Corinthians. O treinador exaltou o rival alvinegro e valorizou a equipe alviverde após o empate na Neo Química Arena.

O que aconteceu

Abel Ferreira lembrou a desconfiança sobre o Palmeiras e exaltou a equipe, que chegou à final do torneio. O alviverde foi derrotado no Allianz Parque por 1 a 0 e ficou no empate sem gols na Neo Química Arena.