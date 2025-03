Yuri e Roque miram gol para a eternidade, mas por motivos diferentes

Corinthians e Palmeiras decidem o título do Campeonato Paulista nesta quinta-feira, e o clássico pode eternizar um dos camisas 9. Do lado alvinegro, Yuri Alberto pode enfim soltar o grito de campeão e transformar o rival em sua maior vítima. Já Vitor Roque pode desencantar pelo alviverde justamente em uma final.

Carrasco do Palmeiras?

Yuri Alberto marcou no jogo de ida, no Allianz Parque, e pode transformar o Palmeiras em sua maior vítima. O atacante tem quatro gols em nove Dérbis e precisa de duas bolas na rede para colocar o rival no topo do ranking de gols marcados em clássicos paulistas.

Desempenho em clássicos