Torcida do Corinthians quebra recordes na Arena e vira 12º jogador em final

Apesar da desconfiança, até o fim da competição não houve vaias, e o apoio foi total das arquibancadas. A equipe recompensou a fidelidade dos torcedores com o 7º lugar da tabela, a vaga na pré-Libertadores e o fim do pesadelo com a Série B.

Uma das cenas que marcaram a temporada foi o 'poropopó' após o apito final em vitórias. O momento virou tradição no Setor Norte, onde ficam as torcidas organizadas, que é comemorado pelos jogadores desde agosto do ano passado. No último jogo em casa da temporada passada, os atletas levaram uma faixa escrita à mão, com a frase "a Fiel é foda".

Arena lotada apesar de dificuldades com ingressos

Apesar da lotação do estádio, muitos torcedores relatam dificuldades com o Fiel Torcedor desde o início de 2024. Em outubro de 2024, o Corinthians admitiu ao UOL que havia um erro de ingressos duplicados por invasão de hackers.

Marcelo Munhoes, ex-chefe de TI do Corinthians, denunciou problemas no programa de sócios, como desvios de ingressos e uso indevido de logins de reserva interna da diretoria. Em nota, o Corinthians respondeu que as denúncias "contêm informações incorretas".