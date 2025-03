Rodrygo paga caro por polivalência e é o mais substituído da seleção

Sem posição fixa, Rodrygo sempre joga, mas o ônus é acabar substituído. Essa situação incomoda o atleta e seu estafe.

A posição preferida de Rodrygo é a ponta esquerda, mas essa função é executada por Vini na seleção e no Real. Rodrygo, então, é meia, ponta direita e até falso 9.

Mesmo deslocado, Rodrygo é um dos destaques do Real Madrid e vinha sendo "ponta firme" na seleção. Nessa última data Fifa, porém, ele foi mal contra Colômbia e Argentina e acabou terminando as partidas no banco.