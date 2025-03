Paulo Nunes lembra treta famosa de Palmeiras x Corinthians: 'estava virado'

Aí o Edílson, malandro, viu que o jogo estava resolvido, 2 a 2, 30 do segundo tempo, vem para o lado do banco dele... Viu como foi premeditado? E começa a fazer embaixadinha para tirar onda. O Juninho [Júnior, lateral] que é parceiro dele da Bahia só chega e dá um empurrão nele

'Quer saber? Eu vou acabar com esse jogo agora'. Só que eu nunca imaginei que fosse acontecer aquilo. Eu achei que fosse dar um chute nele, ele fosse dar um chute em mim, o juiz ia expulsar os dois e ia me librar do problema. Quando eu vejo, tá todo mundo brigando

Eu vou nele [Edílson] e, quando eu dou, o banco do Corinthians inteiro estava dentro de mim. Se o Gamarra não me puxa, eu tinha morrido ali. Eu estava no meio do banco do Corinthians. Quando ele me puxa, ele me joga no chão, aí dá tempo [de escapar]

O jogo foi encerrado aos 30 minutos do segundo tempo após a confusão generalizada. O Corinthians terminou o ano com o título paulista e brasileiro, enquanto o Palmeiras encerrou a temporada com o seu primeiro título da história da Libertadores.

Por conta da provocação, Edílson foi cortado da Copa América por Vanderlei Luxemburgo, então técnico da seleção brasileira. Para a vaga do Capetinha, Luxa convocou Ronaldinho Gaúcho, que defendia o Grêmio e ainda dava os seus primeiros passos no futebol.