Paulistão: Cara a cara da final tem Memphis 'comum' e Estêvão 'fenômeno'

Em um cara a cara com os onze possíveis titulares de Corinthians e Palmeiras na final do Paulistão, Juca Kfouri, Bira e Danilo Lavieri escolheram oito palmeirenses, no Fim de Papo.

Os comentaristas formariam um time com jogadores de Palmeiras e Corinthians da seguinte forma: Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Henrique e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos, Carrillo e Garro; Estêvão e Yuri Alberto. Técnico Abel Ferreira.

Juca: Veiga poderia ser meia da seleção, mas Garro é mais jogador