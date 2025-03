O que relatórios da Conmebol dizem sobre racismo contra palmeirense Luighi

O que o árbitro relatou

"No minuto 82, o jogo foi paralisado após uma substituição da equipe do Palmeiras, na qual o jogador Luighi sai e passa em frente à tribuna leste, onde se encontravam pessoas identificadas com a equipe do Cerro Porteño, as quais gritavam palavras para o jogador mencionado, tais como: macaco, gestos de macaco. Também se observou que cuspiram nele".

Essa ação foi observada claramente pelo assistente número 2, Diego Jaimes, informando-me o que estava acontecendo. Após isso, me aproximei ao delegado da partida para informar o ocorrido. Por conseguinte, se ativa o protocolo contra racismo, reiniciando-se o jogo após dois minutos . Augusto Menéndez (PER)

O que o delegado da partida escreveu

"Aos 82 minutos, após uma substituição, o árbitro principal da partida aproximou-se da mesa técnica e me comunicou que da tribuna habilitada para o público (bancadas leste), a torcida do Cerro Porteño proliferava insultos racistas como: "macaco" e realizando gestos de macaco. Da mesma forma, torcedores do mesma parte cuspiram no jogador nº 9 do Palmeiras e depois fizeram gestos de macaco.