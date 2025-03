Leila para Augusto Melo: 'Não tratam a gente bem em campo, ganham sempre'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, brincou com Augusto Melo, presidente do rival Corinthians, sobre o tratamento que o Alviverde recebe na arena adversária, instantes antes da final do Paulistão na Neo Química Arena.



A gente sempre é muito bem tratado aqui. Vocês só não tratam a gente bem dentro do campo, vocês ganham sempre. Prazer estar aqui com vocês.

Leila Pereira

A fala inusitada de Leila sobre o Palmeiras "sempre perder" no estádio do Corinthians gerou diversas reações nas redes sociais pouco antes do início da grande decisão do Campeonato Paulista.

O clima leve, no entanto, não era geral. Funcionários dos dois clubes discutiram no gramado da Neo Química Arena (veja abaixo) pelo espaço delimitado para o aquecimento dos atletas palmeirenses na casa corintiana.